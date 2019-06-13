7 أفلام أجنبية تزاحم العربية علي إيرادات «العيد»..تعرف عليها

نجحت 7 أفلام اجنبية في الأستحواذ علي نصيب الأسد من إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك في الوقت الذي تشهد فيه دور العرض السينمائية ضعف في عدد الأفلام المصرية المعروضة والتي وصل عددها لـ 5 أفلام فقط.

«بوابة أخبار اليوم» ترصد أشهر الأعمال الأجنبية المعروضة بدور العرض المصرية.

- فيلم "Aladdin" للنجم ويل ثمسث وناعومي سكوت ومينا مسعود

تدور أحداث الفيلم حول القصة الكلاسيكية الشهيرة، حيث "علاء الدين" طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد "آبو"، فيصادف الأميرة "ياسمين" ويقع في غرامها، لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان "جعفر" بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.

ووصلت إيرادات الفيلم الكلية وصلت 5 مليون و125 ألف و144 جنيهًا.

- فيلم "Godzilla: King of the Monsters"

الفيلم تدور أحداثه حول جهود إحدى الجمعيات السرية المعنية بالحيوانات حينما تواجه مجموعة من الوحوش الضخمة بما فيهم الديناصور الهائل جودزيلا الداخل في صدام هائل مع كل من موثرا ورودان، مما يترك البشرية أمام مصير مجهول.

وصلت إيرداته الكلية وصلت إلى 650.331 جنيهًا.

- فيلم "A Dog's Journe"

تدور أحداثه حول كلب يجد معنى لوجوده من خلال حياة البشر الذين قابلهم وعاش معهم.

ووصلت إيراداته الكلية إلى 560.289.

- فيلم "Avengers: Endgame"

والذي يتناول أمل البقاء و الإنتصار على "ثانوس" بعد تنفيذه لخطته الشريرة عقب استيلائه على أحجار اﻷبدية الستة، وقضائه على نصف سكان كوكب اﻷرض.

Advertisements

ووصلت إيرداته الكلية إلى 30.126.158 جنيها.

- فيلم "Ma"

تدور أحداث الفيلم حول امرأة وحيدة تعيش بمفردها، تتصاحب على مجموعة من المراهقين، وتسمح لهم بعمل حفلات في منزلها، وعندما يعتقد هؤلاء الشباب أن ما هم فيه لن يجدوا أفضل منه، تبدأ بعض الأحداث في الوقوع، مما يجعلهم يتساءلون عن نوايا مضيفتهم.

ووصلت إيراداته الكلية إلى 107 ألف و288 جنيهًا.

- فيلم "The Curse of La Llorona"

تدور أحداثه الفيلم حول تجاهل التحذير من أم مضطربة يشتبه أنها تعرض أطفالها للخطر، ويتبين أن ما وقع شيء ينتمي لعالم خوارق الطبيعة، ويصبح أملهم الوحيد في النجاة من غضب "يورونا"، هو كاهن مخدوع يمارس التصوف لإبقاء الشر في مكانه.

ووصلت إيراداته الكلية إلي 3.076.126.

- فيلم "Pet Sematary"

تدور أحداث الفيلم حول طبيب ينتقل مع عائلته خارج المدينة إلى الريف، لكنه يكتشف لاحقًا أنه قد سكن بالقرب من مقبرة للحيوانات الأليفة، وعندما يموت قطهم اﻷثير في حادث سيارة، يقوم الطبيب بدفن القط في هذه المقبرة، ويعود من الموت مرة أخرى، لكن هذه المرة ككيان شيطاني.

ووصلت إيراداته الكلية إلى 2.380.582.

قد يهمك أيضا:

تفاصيل جديدة عن المصري الكندي مينا مسعود بطل فيلم "علاء الدين"

ويل سميث "عفريت" لـ"بطل مصري" في فيلم جديد