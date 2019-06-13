مهرجان موازين فى دورته الـ«١٨» بتوليفة عالمية

تبدأ فاعليات مهرجان موازين الغنائى الدولى 21 يونيو الجارى وهى الدورة الثامنة عشرة حيث يعد المهرجان ثانى اكبر مهرجانات العالم فى مجال الغناء لما له من تفرد فى استضافة نجوم الغناء سواء الشرقيون او الغربيون بالاضافة إلى تقديم مغاربة بنسبة 40% من اجندته.

بدأ اولى دوراته عام 2001 وقد نظمته جمعية مغرب الثقافات تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب الذى رعاه ووجه للاهتمام به ، اذ يلعب المهرجان دورا كبيرا فى جذب السياحة الفنية للمملكة.

ويقام المهرجان فى العاصمة الرباط ويتجاوز حضوره الجمهورى الـ 2 مليون طوال ايام المهرجان عبرعدة مسارح ومنصات منها النهضة ، السوسى ، شاله، ابو رقراق ، مسرح محمد الخامس.

وجذب المهرجان عددا من نجوم الغناء العالميين فى دوراته السابقة ومنهم ويتنى هيوستن التى اثنت على فاعليات المهرجان وعبرت عن سعادتها فى المشاركة ، ايضا شاكيرا التى شاركت فى فاعلياته من قبل وقالت ان المهرجان اشعاع ثقافى هام فى بلد ساحر ، ويشارك هذا العام أيه ناكومورماووترافيست سكوط بالاضافة إلى مجموعة ميغوس التى تغنى للمرة الاولى امام الجمهور المغربى ويشارك ايضا الكولومبى مالوما والثنائى الفرنسى بيج فلو واولى والكنغولى داجى شقيق المطرب ميتر جيمس.

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ومن النجوم العرب يحضر كارول سماحه فى حفل الافتتاح وفى اليوم التالى يظهر عاصى الحلانى بمشاركة المغربية يسرا سعوف ويليهم اللبنانية ميريام فارس بمشاركة اوكا واورتيجا فى اليوم التالى ، وعلى مسرح النهضة يغنى سعد الصغير بمشاركة الفلسطينى محمد عساف وتتوالى المشاركات بوليد توفيق وديانا كرازون ورامى عياش ونجوى كرم ويختتم فاعليات المهرجان حسين الجاسمى الذى وعد جمهوره بمفاجأة.

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