تكريم شريف منير خلال المهرجان المغربي للفيلم في وجدة

كرّمت إدارة الدورة الثامنة من المهرجان المغربي للفيلم في وجدة، النجم شريف منير في حفل افتتاح المهرجان، وسط حضور كبير من نجوم الوطن العربي.

وأعرب "شريف" عن سعادته الغامرة بتكريمه في وجدة التي شهدت أجواء فنية في شوراعها اليوم، وزينتها صور شريف منير، وهو ما شعر معه بالفخر والحب لهذا البلد.

وتعقد الدورة الثامنة للمهرجان المغربي للفيلم في ”وجدة” خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2019، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس.

وتكرم الدورة الثامنة للمهرجان في حفلي الافتتاح والختام، كلا من المخرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والمخرج المغربي كمال كمال، والممثل المصري شريف منير، والمخرج المغربي سعيد الشرايبي، والمخرج والممثل المغربي محمد بنقدور.

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