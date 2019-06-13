جورج الراسي يطرح جديده بعنوان "روحي"

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""الخليج 365"" من بيروت: طرح الفنان جورج الراسي أغنيته الجديدة بعنوان "روحي" عبر Lyric video نشره على YouTube وصفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي. وهي من كلمات طوني أبي كرم وألحان وتوزيع نيكولا شبلي. وتتناول قصة شاب يعاتب حبيبته على جفائها معه معبّرا عن ندمه على حبها لكونه يشعر بها كالغريبة بقربه. فيقول لها "روحي.... أنا بدي روحي"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.