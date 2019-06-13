شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد ممدوح يشارك فى عيد الموسيقى العالمى بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقف لأول مرة عازف الجيتار وحيد ممدوح على مسرح أوبرا دبى ليقدم فاصلا موسيقيا كاملا مع فرقته ضمن احتفالات دبى بعيد الموسيقى العالمى فى 21 يونيو الجارى، والذى تنظمه الرابطة الثقافية الفرنسية فى دبى، وأكد وحيد سعادته للمشاركة للمرة الثانية فى هذه الاحتفالية بعد أن شارك فيها منذ 3 أعوام فى أبو ظبى، مؤكدا أن عيد الموسيقى هو متنفس للقاء كل المبدعين فى مجال الموسيقى ليس فقط فى المنطقة العربية بل العالم بأكمله لتقديم كل ما توصلوا إليه للجمهور.

ويشارك وحيد عدد من الموسيقيين والعازفيين العرب والأجانب ومنهم المغنى وكاتب الأغانى الإماراتى حمدان العبرى، وفرقته فانك راديوس والتى تقدم أغنيات الراب، وموسيقى الجاز، والريجى، وأيضا السورية لمى صملاجى والتى تعيد للذاكرة صوت فيروز، وأخيرا الفنان الأردنى كمال مسلم الذى سيقدم خليط من الموسيقى الغربية واللاتينية والأسيوية.

يذكر أنه بدأ الاحتفال بيوم الموسيقى العالمى فى دبى، منذ عام 1999، حيث يقام سنوياً مجاناً فى أماكن مختلفة من الإمارة، لتتجلى فيها أنواع الموسيقى العديدة على اختلاف لغاتها وخلفياتها الثقافية.