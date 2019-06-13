شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى قمر يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المطرب مصطفى قمر، اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، و المقرر طرحه فى شهر أغسطس المقبل.

وشارك قمر، جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه على " إنستجرام"، فى الاستوديو من كواليس تسجيل الأغانى، وكتب عليه قائلا: " يا جماعة اخيرا الجلسات النهائية للألبوم وكل شوية هاسمعكوا حاجة انا فرحان جدا وواثق فى الله بالنجاح الألبوم قوى بإذن الله".

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انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، حيث يعمل هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة والمكساج من خلال تواجده فى أحد الاستوديوهات، تمهيدا لطرحه فى شهر أغسطس المقبل، ولم يستقرعلى الاسم النهائى له حتى الآن .

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمروعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة.