شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" يحصد 2 مليون و16 ألف جنيه فى شباك التذاكر أمس الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة إيرادات وصلت إلى 2 مليون و16 ألف جنيه فى شباك التذاكر أمس الأربعاء، ليواصل تصدره لمنافسات موسم عيد الفطر السينمائى الذى انطلق مساء الثلاثاء الماضى الموافق 4 مايو.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وينافس فيلم "كازابلانكا" فى موسم العيد 4 أفلام وجاءت ايراداتها أمس الأربعاء كالتالى "الممر" بطولة أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة حقق مليونا و822 ألف جنيه، "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال 751 ألف جنيه، "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد 269 ألف جنيه، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد 97 ألف جنيه.