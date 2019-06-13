فن ومشاهير

الفلسطينية دلال أبو آمنة تغنى فى مهرجان صدى السباط الموسيقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة لإحياء أولى محطاتها الغنائية لموسم الصيف فى فلسطين، عبر مشاركتها فى فعاليات مهرجان صدى السباط الموسيقى، بحفل كبير تحتضنه قرية الرامة، وذلك فى تمام الثامنة مساء الخميس 20 يونيو.

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دلال أبو آمنة صوت فلسطينى أصيل انطلقت من قلب مدينة الناصرة، يمتد مشوارها الفنى لقرابة العقد والنصف، غرقت فى شغف الغناء منذ سن السادسة عشرة وعرفت بحملها راية التراث الفلسطينى وتقديم روائع الطرب الأصيل، وسارت على التوازى بين الموسيقى ودراستها الأصلية لعلوم الدماغ، وحازت مؤخرًا على شهادة الدكتوراه فى علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب.

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