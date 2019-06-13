شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية دلال أبو آمنة تغنى فى مهرجان صدى السباط الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة لإحياء أولى محطاتها الغنائية لموسم الصيف فى فلسطين، عبر مشاركتها فى فعاليات مهرجان صدى السباط الموسيقى، بحفل كبير تحتضنه قرية الرامة، وذلك فى تمام الثامنة مساء الخميس 20 يونيو. دلال أبو آمنة صوت فلسطينى أصيل انطلقت من قلب مدينة الناصرة، يمتد مشوارها الفنى لقرابة العقد والنصف، غرقت فى شغف الغناء منذ سن السادسة عشرة وعرفت بحملها راية التراث الفلسطينى وتقديم روائع الطرب الأصيل، وسارت على التوازى بين الموسيقى ودراستها الأصلية لعلوم الدماغ، وحازت مؤخرًا على شهادة الدكتوراه فى علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلسطينية دلال أبو آمنة تغنى فى مهرجان صدى السباط الموسيقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.