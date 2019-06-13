شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف كازابلانكا: الفكرة بدأت من تهريب البالات وخمارة بالإسكندرية أصل الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المؤلف هشام هلال عن سعادته بالنجاح الكبير الذى يحققه فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والمعروض حالياً فى السينمات، ويتصدر شباك التذاكر بايرادات وصلت لـ37 مليونا و500 ألف جنيه فى 9 أيام عرض، حيث يخوض به أولى تجاربه السينمائية رغم تقديمه العديد من المسلسلات فى السنوات الماضية وكان معظمها مع أمير كرارة.

وأكد هشام هلال أن فكرة الفيلم ظلت تراوده منذ عام 2015 أثناء تصوير مسلسل "حوارى بوخاريست" الذى كتبه هلال وقام ببطولته أمير كرارة، لافتاً إلى أنه تحدث مع كرارة وقتها وعرض عليه الموضوع، لكن ضيق الوقت والظروف حالا دون تنفيذه وتم وضع الفكرة فى الأدراج.

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ويشير هلال: "حدوته كازابلانكا اعتمدت فى البداية على التجار المهربين لـ"البالات" وإلقائها فى البحر والموانئ وتحديدا ميناء الإسكندرية، ثم بيعها بالقطعة أو بالجملة، وخلال تصويرنا "حوارى بوخاريست" روى لى كرارة قصة شاب يرتدى جاكيت "جلد" يجلس فى إحدى "الخمارات"، وتحديدا خمارة "الشيخ على" بالإسكندرية، ويبدو أنه مهموم والحياة تعصف به، ولم يقدر أحد على الاحتكاك به، ومن هنا بدأت تربيط الخيوط الدرامية مع الفكرة الأولى وهى "التهريب" لتبدأ رحلة "كازابلانكا" مع التطوير فى الأحداث والخيوط المبدئية للأبطال، ليظهر الفيلم للنور بهذا الشكل واخترنا الاسم استنادا للباخرة "كازابلانكا" التى ظهرت فى أحداث العمل".