ديانا كرزون بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور حسان، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "ديانا" في الصور بإطلالة ناعمة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها. يذكر أن ديانا طرحت مؤخرًا أغنية "حب تقليدى" من كلمات الشاعر الغنائى محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.

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