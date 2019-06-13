تعرف على موعد حفل زياد برجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يحيي المطرب اللبناني زياد برجي، حفلا غنائيا، بمنطقة "الدامور" بلبنان، الشهر القادم. ونشر "برجي" البوستر الدعائي للحفل عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، وعلق: "في إنتظاركم يوم 13 يوليو 2019، بالدامور ضمن مهرجانات الصيف". يذكر أن زياد برجي، طرح أحدث كليباته الغنائي بعنوان "خسرنا بعض" بمشاركة الفنانة اللبنانية مايا دياب، يوم الإثنين الماضي.

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