صورة.. أحمد صلاح حسني يطمئن جمهور النجم حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعد الشائعات المنتشرة، بشأن الحالة الصحية للفنان حسن حسني، طمئن الفنان أحمد صلاح حسني، جمهوره على النجم الكبير، بصورة تجمعهما.
وعلق عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "الحبيب الغالي عم حسن، عائلة حسني".
يذكر أن شائعات انتشرت منذ فترة، عن وفاة الفنان الكبير حسن حسني، عقب تعرضه لوعكة صحية، ونفى المقربون منه الشائعة، وأعلنوا أنه بصحة جيدة.
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