لاميتا فرنجية في أحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على شاطئ البحر. وظهرت "لاميتا" عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وهي ترتدي فستان أنيق، باللونين الأبيض والبيج، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال "لاميتا" فيلم "بنت من دار السلام"، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.

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