هيدي كرم تكشف عن حلقات جديدة من "كلام ستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة هيدي كرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، عن عرض حلقات جديدة من برنامج "كلام ستات"، ابتداء من يوم السبت القادم.

وعلقت: "كلام ستات وحلقات جديدة إن شاء الله، ابتداء من يوم السبت، يوميا من الساعة 4 ونص على قناة on e".

البرنامج تقدمه الفنانة نهال عنبر، هيدي كرم، شريهان أبو الحسن، ندى رحمي.

يذكر أن هيدي كرم شاركت في السباق الرمضاني، بمسلسل "الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، ومن إخراج مصطفى فكري.