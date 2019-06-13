فارون داوان وشرادا كابور يختتمان تصوير فيلم Street Dancer 3D في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - أعلن نجم بوليوود فارون داوان Varun Dhawanعن انتهاء تصوير فيلم Street Dancer 3D الذي يلعب بطولته إلى جانب النجمة شرادا كابور Shraddha Kapoor.



إعلان فارون جاء من خلال صورة نشرها عبر انستقرام مع شرادا، معلقًا عليها بالقول: "اليوم الأخير من جدول تصوير دبي مع الفريق المدهش شرادا كابور، ونورا فتحي، وبرابوديفا، وريمو دي سوزا Street Dancer 3D 24."

فارون داوان وشرادا كابور

ومن المعروف أنّ فيلم Street Dancer 3D، هو دراما راقصة يخرجها ريمو ديسوزا، ومن المقرر أن يصل إلى الشاشات السينمائية في يناير 2020، ويُنتج الفيلم بوشان كومار، وديفيا خوسلا كومار، وكريشان كومار، وليزيل دي سوزا.



وشوهد فارون آخر مرة على الشاشة في فيلم Kalank، والذي ظهر فيه أيضًا النجوم سانجاي دوت Sanjay Dutt، وعليا بهات Alia Bhatt، ومادوري ديكسيت نيني Madhuri Dixit، وسوناكشي سينها Sonakshi Sinha وأديتيا روي كابور Aditya Roy Kapur.

البوستر الدعائي لفيلم Street Dancer 3D

وفي سياق مختلف، منذ أن عقد عدد من نجوم بوليوود مثل ديبيكا بادوكون Deepika Padukone ورانفير سينغ Ranveer Singh، وسونام كابور Sonam Kapoor وأناند أهوجا Anand Ahuja، بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas قرانهم، اتجهت الأنظار إلى الممثل فارون دوان وصديقته نتاشا دلال Natasha Dalal، للوصول بعلاقتهما الغرامية لمستوى الزواج.



وعلى الرغم من وجود تقارير تشير إلى أنّ اعتزام الثنائي عقد قرانهما في عام 2019، ولكن لم يتم حتى الآن تأكيد رسمي من الممثل الشاب أو حبيبته.