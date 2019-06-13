- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 يونيو 2019 01:42 مساءً - أعلن نجم بوليوود فارون داوان Varun Dhawanعن انتهاء تصوير فيلم Street Dancer 3D الذي يلعب بطولته إلى جانب النجمة شرادا كابور Shraddha Kapoor.
إعلان فارون جاء من خلال صورة نشرها عبر انستقرام مع شرادا، معلقًا عليها بالقول: "اليوم الأخير من جدول تصوير دبي مع الفريق المدهش شرادا كابور، ونورا فتحي، وبرابوديفا، وريمو دي سوزا Street Dancer 3D 24."
ومن المعروف أنّ فيلم Street Dancer 3D، هو دراما راقصة يخرجها ريمو ديسوزا، ومن المقرر أن يصل إلى الشاشات السينمائية في يناير 2020، ويُنتج الفيلم بوشان كومار، وديفيا خوسلا كومار، وكريشان كومار، وليزيل دي سوزا.
وشوهد فارون آخر مرة على الشاشة في فيلم Kalank، والذي ظهر فيه أيضًا النجوم سانجاي دوت Sanjay Dutt، وعليا بهات Alia Bhatt، ومادوري ديكسيت نيني Madhuri Dixit، وسوناكشي سينها Sonakshi Sinha وأديتيا روي كابور Aditya Roy Kapur.
وفي سياق مختلف، منذ أن عقد عدد من نجوم بوليوود مثل ديبيكا بادوكون Deepika Padukone ورانفير سينغ Ranveer Singh، وسونام كابور Sonam Kapoor وأناند أهوجا Anand Ahuja، بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas قرانهم، اتجهت الأنظار إلى الممثل فارون دوان وصديقته نتاشا دلال Natasha Dalal، للوصول بعلاقتهما الغرامية لمستوى الزواج.
وعلى الرغم من وجود تقارير تشير إلى أنّ اعتزام الثنائي عقد قرانهما في عام 2019، ولكن لم يتم حتى الآن تأكيد رسمي من الممثل الشاب أو حبيبته.
كانت هذه تفاصيل خبر فارون داوان وشرادا كابور يختتمان تصوير فيلم Street Dancer 3D في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.