وائل جسار وحماقي ونانسي يضيئون سماء السعودية في "موسم جدة للحفلات"

في ظل الحِراك الفني، الذي تشهده مدن مختلفة من المملكة العربية السعودية، تشارك مدينة جدة بفعاليات احتفالية ضخمة تحت عنوان"موسم جدة" للحفلات، الذي يحتوي على عدة أنشطة فنية وترفيهية تناسب جميع الأعمار.

بدأت الفعاليات من 8 يونيو وأحياها أبرز نجوم الفن في الوطن العربي أبرزهم الفنان محمد عبده، الفنانة أحلام، الهضبة عمرو دياب، القيصر كاظم الساهر، وشهدت الحفلات حضور كامل العدد وتفاعل فريد من

نوعه.

وتستكمل اليوم الوصلة الغنائية لمجموعة من فناني العرب وتحييها الفنانة نانسي عجرم والفنان وائل جسارعلى المسرح الروماني الواجهة البحرية.

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ويليهم الفنان محمد حماقي الذي ينتظره جمهوره يوم السبت الموافق 15 يونيو، بعد حفله الناجح في مدينة الدمام ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك.