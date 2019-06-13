في ظل الحِراك الفني، الذي تشهده مدن مختلفة من المملكة العربية السعودية، تشارك مدينة جدة بفعاليات احتفالية ضخمة تحت عنوان"موسم جدة" للحفلات، الذي يحتوي على عدة أنشطة فنية وترفيهية تناسب جميع الأعمار.
بدأت الفعاليات من 8 يونيو وأحياها أبرز نجوم الفن في الوطن العربي أبرزهم الفنان محمد عبده، الفنانة أحلام، الهضبة عمرو دياب، القيصر كاظم الساهر، وشهدت الحفلات حضور كامل العدد وتفاعل فريد من
وتستكمل اليوم الوصلة الغنائية لمجموعة من فناني العرب وتحييها الفنانة نانسي عجرم والفنان وائل جسارعلى المسرح الروماني الواجهة البحرية.
ويليهم الفنان محمد حماقي الذي ينتظره جمهوره يوم السبت الموافق 15 يونيو، بعد حفله الناجح في مدينة الدمام ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار وحماقي ونانسي يضيئون سماء السعودية في "موسم جدة للحفلات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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