غدًا.. حفل تامر عاشور بدار الأوبرا

يحيى النجم الشاب تامر عاشور وفرقته، حفلا في الثامنة مساء غد بالمسرح المكشوف، بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن الرنامج مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها "بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها

عني، كرهيني فيكي، انت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي،بقالي زمان، سلام، مرة وخلصانة الحكاية.

ومن جانبه أبدى تامر عاشور سعادته للمشاركة فى انشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية، مؤكدا الفخر بتقديم حفل فى أهم صرح ثقافى بمصر والشرق الأوسط، معتبرًا لقاءه بجمهوره على المسرح المكشوف حدثًا مضيئًا فى مشواره الفنى.