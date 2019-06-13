فهد حسن يواجه مصاعب الحياة في فيلم "الرحلة"

بدأ مغني الراب والممثل فهد حسن، تصوير فيلم "الرحلة"، والذي يدور حول قصة شاب فقير من أحياء عشوائية بسيطة، يحارب من أجل كسب لقمة العيش وتغيير مستوي معيشته هو ووالدته وأخته، ويتم رفضه لأكثر من وظيفة لعدم حصوله علي شهادة تعليم عالية.

ويبدأ البطل بفقدان الأمل في الحياة حين تتخلي عنه حبيبته بسبب ظروفه التي تسوء تدريجيًا في تخاذله وتتلاشي من أمامه كل الفرص.

ويبدأ للجوء لصديق عمره للمساعدته في شدته فيكتشف أنه في علاقة عاطفية مع حبيبته

والتي نظرت إلي مال صديقه فلم يستوعب الصدمة ويحاول اللجوء للانتحار "وباقي الأحداث مشوقة ونهاية لا يتوقعها أحدٌ فالفيلم ينقل رسالة للمشاهدين والعالم وهي "الصلاة" وعلاقة العبد بربه فإذا كان علاقتك بالله متصلة وجيدة فإذا سألته فيغير حالك إلي الأفضل في هذه المشكلة الذي يمر بيها معظم الشباب حين اتخاذهم طريق المخدارات أو انشغالهم في الأعمال وتجاهلوا "الصلاة" والتي هي حل لكلمشكلة وهي المنجية من فتنة الحياة.

وأما عن فيلم الرحلة فهو من إنتاج "ميموري فيلمز بالتعاون مع "إنش ميوزك" ورسالة فيلم وتأليف الكاتب الكبير "حسن فوزي" وتصوير 'محمد مصطفي تيفا' وإخراج ' فهد حسن، ويعتبر هذا العمل ليس البداية لفهد حسن فقد شارك فهد حسن في فيلم البر التاني عام ٢٠١٥ وقام بغناء أغنية الفيلم.

وتصدر فهد حسن المركز الأول عام ٢٠١٨ علي موقع reverbnation وعام ٢٠١٩ تخطي حاجز الـ ٢ مليون مستمع علي منصة ساوند كلاود في ٣ أشهر فقط ويذكر أن فهد من عائلة بسيطة بدأ حياته بسلسلة كفاح صنعت منه شاباً طموحاً لا يستسلم أبداً.