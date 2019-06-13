رئيس وزراء اليمن عن هجوم أبها: تصعيد حوثي إيراني سينهي الانقلاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان د. معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية مطار أبها الدولي، مشيرا إلى أن المليشيات الانقلابية استخدمت اليمنيين كأداة تخريب بإيعاز من إيران.

وأكد رئيس الوزراء اليمني الدور التاريخي الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم اليمن، موضحا أن معركة استعادة الشرعية هي معركة مصير مشترك بين البلدين.

وأشار عبدالملك إلى أن مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تناولت سبل تعزيز الوضع الاقتصادي والأمني والتنموي في اليمن.