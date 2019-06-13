القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان د. معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية مطار أبها الدولي، مشيرا إلى أن المليشيات الانقلابية استخدمت اليمنيين كأداة تخريب بإيعاز من إيران.
وأكد رئيس الوزراء اليمني الدور التاريخي الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم اليمن، موضحا أن معركة استعادة الشرعية هي معركة مصير مشترك بين البلدين.
وأشار عبدالملك إلى أن مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تناولت سبل تعزيز الوضع الاقتصادي والأمني والتنموي في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليمن عن هجوم أبها: تصعيد حوثي إيراني سينهي الانقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.