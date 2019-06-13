تقرير.. 5 أسباب تفسر استبعاد معلول من قائمة منتخب تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ الفرنسي آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، الجميع باستبعاد علي معلول مدافع الأهلي المصري، من قائمة الـ23 لاعبا الذين سيشاركون في مسابقة أمم أفريقيا مصر 2019، التي تنطلق 21 يونيو/حزيران المقبل.

"العين الرياضية" ترصد من خلال التقرير التالي، 5 أسباب تفسر الخطوة التي أقدم عليها الجهاز الفني لـ"نسور قرطاج" بقيادة جريس.

تراجع المستوى

الهفوات الفادحة التي ارتكبها معلول خلال المواجهة الودية الأولى لمنتخب تونس، في برنامج تحضيراته للمسابقة القارية التي جمعته الجمعة بالعراق.

ونتيجة لتراجع المستوى، تعرض معلول لانتقادات لاذعة من جانب الجماهير في مدرجات ملعب "رادس".

المردود الباهت في المونديال

فشله في الظهور بشكل جيد خلال المباريات القوية بسبب ضعفه الدفاعي الواضح، والذي برز بشكل جلي خلال مسابقة كأس العالم روسيا 2018.

تطور مستوى المنافسين

الأداء القوي الذي قدمه الثنائي أيمن بن محمد لاعب الترجي التونسي وأسامة الحدادي الوافد الجديد على الاتفاق السعودي، في مركز الظهير الأيسر طوال الفترة الأخيرة، وقدرتهما على القيام بالواجبين الدفاعي والهجومي على الوجه الأكمل، أسهم في تراجع مكانة معلول لدى الجهاز الفني أيضا.

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ثغرة دفاعية واضحة

امتلاك المنتخب التونسي للاعبين مميزين في مركز الجناح، على غرار أنيس البدري ونعيم السليتي وبسام الصرارفي ويوسف المساكني.

الأمر السابق ذكره، بات يقتضي وجود أظهرة مميزة من الناحية الدفاعية لإحداث التوازن على الأطراف، وهو غير متوفر لدى معلول، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

تراجع اللياقة البدنية

تراجع معدل اللياقة البدنية لعلي معلول بحكم تكرر إصاباته العضلية خلال السنتين الأخيرتين مع فريق الأهلي.

وكل تلك العوامل أسهمت في ابتعاد اللاعب المخضرم عن دائرة اهتمامات جيريس، خلال المعترك الأفريقي المقبل.

يذكر أن قرعة أمم أفريقيا وضعت منتخب تونس ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب موريتانيا وأنجولا ومالي.