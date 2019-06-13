بالصورة- مايا رعيدي تلبي دعوة السفارة الروسية

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Jun 13, 2019
شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي في حفل الاستقبال الذي دعا إليه سفير روسيا لدى لبنان إلكسندر زاسبكين بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
ونشرت “رعيدي” صورة على حسابها على انستغرام من أجواء الاحتفال حيث ظهرت وهي تقطع قالب الحلوى مع السفير الروسي إلكسندر زاسبكين ووزير الدفاع الياس بوصعب والنائب علي بزي.
نذكر ان مايا رعيدي كانت قد تربعت على عرش الجمال اللبناني في حفل نظمته محطة MTV ونقلته مباشرة عبر قناتها.
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