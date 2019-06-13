ملكة جمال الكون السابقة تكشف عن "عاداتٍ صحيّة" كادت تودي بحياتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المكسيكية، كريستال سيلفا، ملكة جمال الكون السابقة، عن العادات غير الصحية، التي كانت تتبعها من أجل الحفاظ على رشاقتها وجسدها الممشوق، والتي كادت أن تودي بحياتها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإنَّ سيلفا، 27 عامًا، قالت في برنامج الدردشة المكسيكي "Venga La Alegria"، إنها اعتمدت على تطهير معدتها من الطعام بعد الأكل، بعدةِ طرقٍ غير صحية، مثل تناول الكثير من الملينات أو تقيؤ الطعام؛ الأمر الذي كاد أن يودي بحياتها، وعرّضها للإصابةِ بنزيفٍ في المعدة، وعلى إثرها تم نقلها للمستشفى.

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وصرحّت سيلفا، بإنها منذُ أن بلغت من العمر 12 عامًا، وهي غير راضية عن وزنها، وكانت لا تتبعُ أي حميةٍ غذائية، ولا تمارس التمرينات الرياضية، بالإضافةِ إلى قلقها الدائم من تناول الأطعمة، وتأثير ذلك على وزنها، فلجأت إلى تلك العادات الضارة.

وأضافت سيلفا أنها وبعد إصابتها بنزيفٍ في المعدة، قررت تغيير هذه العادات واتباع عاداتٍ صحيةٍ سلمية، وقررت أيضًا تحذير الناس من أن يحذو حذوها، في اتباعِ مثل هذه العادات السيئة.

وفي مقاطع فيديو، قامت سيلفا بنشرها على إنستغرام، بلغ متابعوها 420 ألف شخص، ظهرت سيلفا فيها، وهي تمارس الرياضة، وتدريبات رفع الأثقال، للحفاظ على رشاقتها، وتُسدي النصيحة، لمن يعانون من هوس الحفاظ على الوزن، واضطراب الجسم، في الذهاب فورًا للطبيب.