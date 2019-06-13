متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية داليا البحيري، إن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في دخول ابنة زوجها الفنانة ملك، عالم التمثيل، حيث طلبها مودي شاهين بعد مشاهدته لصورتها مع ابنتها على صفحة داليا البحيري على "إنستغرام"، لتأدية دور في مسلسل "زي الشمس".
وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا"، أن ملك قامت بعمل أكثر من جلسة اختبار، وفي النهاية اختارتها المخرجة كاملة أبو ذكري من بين ثلاث متسابقات.
وتابعت داليا أن من أهم أسباب نجاح مسلسلها "يوميات زوجة مفروسة" هو تقديمه لمشاكل الأسرة المصرية التي تحدث في كل بيت، موضحة أن هناك احتمالاً لإنتاج جزء خامس من المسلسل.
وأشارت البحيري إلى أن هناك معوقات كثيرة تمنعها من تقديم خط موضة خاص يحمل اسمها في الوقت الحالي، منها عدم وجود وقت لديها لانشغالها بالأعمال الفنية، لافتة إلى أن هناك صعوبة في تكوين فريق عمل قوي خاص يساعدها في طرح خطوط الموضة.
وكشفت الفنانة المصرية داليا البحيري في فيديو "فوشيا" عن تجربتها مع الزعيم عادل إمام، وحقيقة توقف تصوير مسلسله الأخير "فالنتينو" لتدهور حالة الزعيم الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا البحيري: ابنة زوجي "ملك" لم تكشف لي قاتل فريدة في زي الشمس.. وعادل إمام بخير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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