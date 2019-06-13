نانسي عجرم تُفاجئ جمهورها بـ"لوك جديد" عبر "إنستغرام"

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور "إنستغرام"، إذ فاجأت متابعيها بلوك جديد تظهر به للمرة الأولى.

وارتدت نانسي عجرم بنطال جينز واسعا مقطوعا على الركبة، حيث تتصدر هذه الصيحة موضة البنطال الجينز خلال السنوات الأخيرة في استايل الكاجوال، كما اختارت بلوزة سوداء بسيطة.

واختارت نانسي حذاء رياضيا أسود بسيطا، واستكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلا على كتفيها مع لمسات خفيفة من المكياج.

قد يهمك أيضا:نانسي عجرم تبدأ إجازتها الصيفية مع أسرتها قبل حفلات الصيف

نانسي عجرم تُحيي حفلًا غنائيًا في مصر الجديدة