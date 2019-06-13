الفنان سامح حسين وزوجته يؤديان العمرة

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان سامح حسين، صورة عبر موقع «إنستجرام»؛ من المسجد النبوي الشريف بصحبة زوجته وسام حامد.
وأكد "حسين"، أنه حاليًا في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء العمرة؛ وعلق على الصورة: "الحمدلله في مسجد النبوي الشريف، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ومن المفترض أن يعود حسين إلى القاهرة ليقدم العرض المسرحى "خليك متفائل" على خشبة المسرح من إخراج إسلام إمام.
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