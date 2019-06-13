عمرو ودينا معاً بكادر الصورة في حفل عمرو منسي

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""الخليج 365"" من بيروت: بعد أن وصفت الفنانة دينا الشربيني الفنان عمرو دياب بأنه الصديق المقرّب وأكبر داعم لها في حياتها الشخصية والعملية، في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، ظهرا معاً بعيد ميلاد المدير التفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي برفقة مجموعة من أصدقائه.

وكان ملفتاً أن تقول دينا حين تحدثت لأول مرة عن طبيعة علاقتها بـ"دياب" أنه فرح بنجاح مسلسلها "زي الشمس" أكثر من كل فريق العمل". فهل تكون العلاقة بينهما فعلا مجرد صداقة بعد تكرار ظهورهما معاً في المناسبات والرحلات الجوية، والأخبار غير الرسمية والمتكررة عن ارتباطهما؟

فيما يلي رابط الصور: