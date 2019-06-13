شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عرض الفيلم القصير "سلطة" بمسرح الفلكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مسرح الفلكي بوسط البلد يوم السبت المقبل في الواحدة والنصف ظهرا عرض الفيلم القصير "سلطة"، وهو فيلم دراما قصير تدور أحداثه حول شاب من الصم والبكم ويعمل في مطعم، ويحاول أن يتواصل مع "زبونة" تحضر إلى المطعم كل يوم لكنه لا يجد الطريقة المناسبة للتواصل معها. يأتي ذلك ضمن فعاليات "مهرجان مصر دوت بكرة" وذلك بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للفيلم القصير. Advertisements الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب عمرو القاضي، وبطولة حسين حجاب وياسمين عيد وسيناريو وإخراج عبد العزيز النجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. عرض الفيلم القصير "سلطة" بمسرح الفلكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.