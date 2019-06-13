شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم محمد رمضان موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيته الجديدة بابا، والتى طرح فيديو لأول 30 ثانية من الكليب الذى انتهى من تصويره مع المخرج أحمد عبد الواحد، وذلك قبل طرحه كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمد رمضان ــ بابا يتصدر يوتيوب

برومو بابا لمحمد رمضان تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" فى العالم العربى، حيث تصدر فى مصر المركز الأول وفى الكويت تصدر المركز الثانى، وحصل على المركز الرابع فى الإمارات وجاء فى المركز السادس فى السعودية، كما تصدر البرومو فى المغرب و حصل على المركز التاسع، أما فى ليبيا حصل على المركز الأول فى التريند.

ويعشق النجم محمد رمضان بجانب التمثيل إظهار موهبته فى الغناء وتصوير عدد من الأغانى على طريقة الفيديو كليب، وتحقق ملايين المشاهدات على توتيوب وتتصدر التريند لأيام.

بابا تريند فى الامارات



بابا تريند فى الكويت

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بابا تريند فى المغرب



بابا تريند فى مصر



تريند السعودية



تريند فى ليبيا



تريند فى مصر

وكليب "بابا" يعد استكمالاً للأغانى التي صورها محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة وطرحها وحقق مشاهدات كبيرة على موقع "يوتيوب" مثل "مافيا"، و"نمبر وان" و"الملك"، و"فيرس" و"القمر" وغيرها من الأغانى الأخرى.

وعرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" في شهر رمضان الماضى تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.