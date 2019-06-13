إليسا تُغرّد من ألمانيا لطمأنة جمهورها.. وهذا ما قالته عن صحتها!

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا آخر تطورات حالتها الصحية، حيث تخضع لبعض الفحوصات الطبية في ألمانيا، موجهة رسالة عبر تغريدة في تويتر إلى جمهورها تطمئنهم خلالها على حالتها الصحية. وكانت إليسا سافرت إلى ألمانيا منذ ما يقارب الشهر؛ لاستكمال رحلتها العلاجية بعد إصابتها بالسرطان العام الماضي.

وأكدت إليسا في تغريدتها أنها تشتاق للعودة إلى لبنان قائلة: “لا يمكن أن أنتظر للعودة إلى لبنان أكثر من ذلك! أنا جيدة للغاية وأفتقد منزلي وسأعود لمواصلة العمل على اختيارات ألبومي الجديد.. الكثير من الحب”. وأعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي في يوليو من العام الماضي، تزامنًا مع عرض كليبها الجديد “إلى كل اللي بيحبوني”، حيث وثقت مراحل علاجها في مشاهد الكليب، ووجهت إليسا رسائل دعم وتوعية لكل المريضات اللاتي يحاربن المرض.