فهد حسن يواجه مصاعب الحياة فى فيلم "الرحلة"

بدأ مغني الراب والممثل فهد حسن، تصوير فيلم "الرحلة"، والذي يدور حول قصة شاب فقير من أحياء عشوائية بسيطة، يحارب من أجل كسب لقمة العيش وتغيير مستوي معيشته هو ووالدته وأخته، ويتم رفضه لأكثر من وظيفة لعدم حصوله علي شهادة تعليم عالية.

ويبدأ البطل بفقدان الأمل في الحياه حين تتخلي عنه حبيبته بسبب ظروفة التي تسوء تدريجيًا في تخذله وتتلاشي من أمامه كل الفرص.

ويبدأ للجوء لصديق عمره للمساعدته في شدته فيكتشف أنه في علاقة عاطفيه مع حبيبته والتي نظرت

اللي لمال صديقه ف لم يستوعب الصدمة ويحاول اللجوء للانتحار " وباقي الأحداث مشوقة ونهاية لا يتوقعها احدا ف الفيلم ينقل رسالة للمشاهدين والعالم وهي "الصلاة " وعلاقة العبد بربه ف اذا كان علاقتك بالله متصلة وجيدة فإذا سالته فيغير حالك اللي الأفضل في هذه المشكلة الذي يمر بيها معظم الشباب حين اتخاذهم طريق المخدارات او انشغالهم في الأعمال وتجاهلوا "الصلاة" والتي هي حل لكلمشكلة وهي المنجية من فتنة الحياة.

وأما عن فيلم الرحلة فهو من انتاج "ميموري فيلمز بالتعاون مع " إنش ميوزك " ورسالة فيلم " وتأليف الكاتب الكبير "حسن فوزي " وتصوير 'محمد مصطفي تيفا' وإخراج ' فهد حسن، ويعتبر هذا العمل ليس البداية لفهد حسن فقد شارك فهد حسن في فيلم البر التاني عام ٢٠١٥ وقام بغناء أغنية الفيلم.

وتصدر فهد حسن المركز الاول عام ٢٠١٨ علي موقع reverbnation وعام ٢٠١٩ تخطي حاجز ال ٢ مليون مستمع علي منصة ساوند كلاود ف ٣ اشهر فقط ويذكر ان فهد من عائله بسيطه بدأ حياته بسلسلة كفاح صنعت منه شاباً طموحاً لا يستسلم ابداً.