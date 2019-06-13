منسي يحتفل بعيد ميلاده برفقة الهضبة ودينا الشربيني

احتفل عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، بعيد ميلاده، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

نشر "منسي"، صورة عبر حسابه على "إنستجرام" بخاصية "الإستوري"،

وظهر في الصور الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، والفنان محمود العسيلي، والإعلامي رامي رضوان، ورجل الأعمالأحمد أبو هشيمة، وأحمد حسام "ميدو"، وحسام غالي، ومحمد ناجي "جدو".عمرو منسي هو أحد القائمين على مهرجان الجونة مع الفنانة بشرى، وهو مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش، والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة.