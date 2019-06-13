سيرين عبد النور نجمة رمضان لـ 2019 بحسب استفتاء موقع الخليج 365

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع "الفن" سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الاستفتاء للاسبوع الماضي كان : من كانت نجمة رمضان لعام ٢٠١٩؟ هل هي ​ورد الخال​ عن مسلسل أسود، ​سيرين عبد النور​ عن مسلسل الهيبة الحصاد، ​نادين نسيب نجيم​ عن مسلسل خمسة ونص او ​كارين رزق الله​ عن مسلسل انتي مين؟

وبعد اسبوع من التصويت حصلت سيرين عبد النور على المرتبة الاولى بنسبة 47% فيما حصلت نادين نسيب نجيم على المرتبة الثانية بنسبة 41%، في المرتبة الثالثة كارين رزق الله بنسبة 9% وورد الخال بالمرتبة الرابعة بنسبة 3 %