ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع "الفن" سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.
سؤال الاستفتاء للاسبوع الماضي كان : من كانت نجمة رمضان لعام ٢٠١٩؟ هل هي ورد الخال عن مسلسل أسود، سيرين عبد النور عن مسلسل الهيبة الحصاد، نادين نسيب نجيم عن مسلسل خمسة ونص او كارين رزق الله عن مسلسل انتي مين؟
وبعد اسبوع من التصويت حصلت سيرين عبد النور على المرتبة الاولى بنسبة 47% فيما حصلت نادين نسيب نجيم على المرتبة الثانية بنسبة 41%، في المرتبة الثالثة كارين رزق الله بنسبة 9% وورد الخال بالمرتبة الرابعة بنسبة 3 %
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور نجمة رمضان لـ 2019 بحسب استفتاء موقع الخليج 365 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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