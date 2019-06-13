خاص الفن- نجمة نقشت ترتبط بفنان لبناني مشهور ووسيم

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 من مصادره الخاصة والمقربة بان نجمة برنامج "نقشت" ​نوال حدشيتي​ ارتبطت ب​الفنان اللبناني إيان​، ومن المفترض أن يعلنا عن هذا الخبر في الأيام المقبلة إلا انهما يحرصان في الوقت الحالي على التكتم عليه.

حدشيتي استطاعت ان تحقق جماهيرية واسعة في برنامج "نقشت" واستطاعت ان تلفت أنظار العديد من المنتجين الذين اختاروها لأعمال درامية ستصوّرها في الوقت القريب.

أما إيان فيمتلك برصيده العديد من الأعمال الغنائية الناجحة، ويمتلك أيضا رقما مميزا من المحبين خصوصا وأنه يمتلك كاريزما وصوت لافت.