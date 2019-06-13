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ميرنا وليد - بيروت - صور الفنان عامر زيان كليب اغنية السنة سنتي مع المخرج احمد المنجد في بيروت وتلعب دور حبيبة عامر في الكليب الاعلامية نانسي ياسين حيث تلعب دور المطلقة الام لولد والتي يغرم بها عامر.
وعلقت نانسي في حديث خاص مع الفن انها وعامر صديقين منذ سنوات والتعاون معه بالكليب يسعدها وهو من اقرب الفنان اليها .
وفي حديث خاص لموقع "الفن"، كان قد كشف زيان أنه سيحيي عدداً من الحفلات قريباً في بيروت وسوريا، وهناك جولة أوروبية سيسبقها تصوير أغنيته الجديدة "السنة سنتي" على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج أحمد المنجد.
"السنة سنتي" من كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني، وتوزيع جيمي حداد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- نانسي ياسين حبيبة عامر زيان المطلقةسيرين عبد النور نجمة رمضان لـ 2019 بحسب استفتاء موقع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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