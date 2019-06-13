مازن معضم دافع عن حقوق الممثلين.. وأشاد بـ ماغي بو غصن وإختار زياد برجيدريد لحام: أمل عرفة وعابد فهد...

ميرنا وليد - بيروت - ​مازن معضم​ هو ممثل لبناني شهير يحظى بشعبية كبيرة، ولد في صيدا ودرس في مدرسة الفرير وتخصص في إدارة الفنادق، تزوج من السيدة رانيا البابا ولديه منها خليل ونازك وميرفا.

بدأ مازن معضم مشواره في عالم الشهرة كعارض أزياء في ​استوديو الفن​ عام 1996، وحاز على الميدالية الذهبية، وبعدها قدم برنامجاً دينياً بعنوان "إبداعات العالم الإسلامي" على قناة "اقرأ"، ومن ثم دخل إلى عالم التمثيل من خلال مسلسلي "رمح النار" و "الباشوات" عام 1999.

أبرز مسلسلات مازن معضم

في رصيد مازن معضم عدد كبير من المسلسلات الدرامية التي اشتهر بها وعرّفت الجمهور عليه، ومن خلالها استطاع مازن معضم أن يلفت انظار المخرجين والمنتجين نظراً لموهبته المميزة.

ومن أبرز أعماله الدرامية: "​موت أميرة​"، "بوح السنابل"، "​الشقيقتان​"، "زوجتي أنا"، و"​جريمة شغف​".

مازن معضم يعلّق على الجدل حول قضية أهمية الممثل السوري والممثل المصري بوجه الممثل اللبناني

في تصريح خاص بموقع "الفن"، أشار مازن معضم إلى أنه على البعض أن تكون لديه غيرة على الممثل اللبناني، الذي اعتبره أنه لم يحصل على الفرص التي حصل عليها غيره، قائلا: "بداية أقول "يا عيب الشوم" وللأسف أن هناك بعض الصحافيين اللبنانيين الذين يتكلمون بهذه الطريقة وأود أن أوضح أن هؤلاء الاشخاص لا يتمتعون بإنتماء الهوية وليسوا لبنانيين لأنهم لو كانوا كذلك كانوا سيمتلكون القليل من الغيرة على الممثل اللبناني".

وأضاف: "من ناحية أخرى الممثل البناني لم يحصل على الفرص التي حصل عليها غيره ولا يحصل على مساعد له ومدرب يرافقه طيلة الوقت ومنسق لاطلالاته، وعلى الرغم من كل ذلك نمتلك عناصر مهمة وموهوبة الى حد كبير، وبإنتاج متواضع نجحنا في تقديم مسلسلات لبنانية على مستوى مهم إخراجاً وتمثيلاً وتنافس عربياً".

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مازن معضم يشيد بـ "​بروفا​" ل​ماغي بو غصن​ و​أحمد فهمي​

أشاد الممثل مازن معضم بـ مسلسل "بروفا" الذي يخوض بطولته كل من الممثلة ماغي بو غصن والممثل المصري أحمد فهمي، حيث اشار الى ان العمل يشبه رمضان ونحن بحاجة الى هذا النوع من المسلسلات الهادفة التي تعالج الكثير من المشاكل في مجتمعنا، وخصوصاً عند المراهقين وكتب معضم على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مسلسل بروفا بيشبه رمضان ونحنا بحاجة لهيك نوع من المسلسلات الهادفة اللي بتعالج كتير من المشاكل بمجتمعنا وخاصة عند المراهقين طبعاً بالاضافة للكوميديا اللايت المهضومة، مبروك النجاح ماغي بو غصن".

مازن معضم يطلق صرخة قوية بوجه السلطة

علق مازن معضم على موضوع الاعتصامات والتظاهرات التي نظمها العسكريون المتقاعدون في لبنان، متطرقاً الى ملف مهنة التمثيل ومتسائلاً عن من يحصّل حقوق المهن الحرة ومنها التمثيل، حيث أن الممثل اذا لم يعمل لا يقبض ولا يوجد لديه ضمان صحي بالرغم من أن الممثل لديه حقوق لكنه لا يحصل عليها، وكتب معضم عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "فهمنا العسكريين المتقاعدين رح يتظاهروا كرمال معاشاتن وبراڤو علين.. نحنا المهن الحرة شو منعمل؟؟ نحنا اذا ما اشتغلنا ما منقبض.. لا عنا معاش ولا عنا ضمان صحي.. وعنا حقوق ما عم نحصل عليها...منيح اللي في كم منتج لبناني بعدن صامدين".

مازن معضم يفضّل فستان ​مايا دياب​ على الفساتين التي ارتديت في "الموريكس دور"

علّق مازن معضم على ما كتبه المنتج ​مروان حداد​ قائلا : "الدراما تتفوق على كل انواع البرامج والتوك شو والمهرجانات المتلفزة والمسرحيات المصورة شكراً للمشاهدين اللي ما بقى تسليون وتفرحون الا المسلسلات الدرامية".

وردّ مازن: "ويا ريت بعض البرامج بتتوقف لأن ما الها عازة وينعرض محلها دراما".

وبالحديث عن برنامج الفنانة مايا دياب "هيك منغني" الذي يعرض على "MTV" علّق مازن: "الفستان اللي لابسته مايا دياب بحلقتها اليوم أجمل بكتير من فساتين كانت بسهرة الموريكس مبارح".

مازن معضم يختار ​زياد برجي​

اعتبر الممثل مازن معضم في حديث خاص مع موقع "الفن"، أن الفنان زياد برجي أكثر الفنانين المغنيين الذين نجحوا بالتمثيل ولمعوا به، وتجمعه صداقة به منذ سنوات عديدة وهو سعيد بنجاح زياد وكذلك ​داليدا خليل​.