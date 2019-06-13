هيا الشعيبي تنجو من الموت بعد حادث سير مروع.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 13 يونيو 2019 11:08 صباحاً - كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن تعرضها إلى حادث سير مروّع كاد يودي بحياتها نجت منه بأعجوبة.
وأطلت هيا ببث مباشر من داخل المستشفى وطمأنت متابعيها إلى أنها بخير، مشيرة إلى أن فعل الخير هو الذي أنقذها من الموت.
وقالت هيا الشعيبي “صحتي بخير وأموري بخير طالما أنتم إلى جانبي وتحبونني. السيارة صارت جزئين لكني بخير وما حصل فدوة عني وكل شيء يمكن تعويضه. كما اشكر صديقتي وأختي إلهام الفضالة”.
كما شكرت هيا الشعيبي أهلها وأصدقاءها وأرجعت سبب الحادث إلى الحسد، وأشارت إلى أن زوجها شعر بالصدمة عندما شاهد السيارة ولم يصدق أنها نجت من الموت.
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