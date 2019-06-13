وسائل اعلام ايرانية تتحدث عن انفجاران استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان

كتب امير فتحي في الخميس 13 يونيو 2019 11:08 صباحاً - نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.
وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.
ونقل موقع “بلومبيرغ” عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.
وقال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين إن قيادته على “علم” بوقوع حادث في المنطقة. ورفض الإفصاح عن المزيد. وقال لـ”أسوشيتد برس”: “نحن نعمل على الحصول على تفاصيل”.
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