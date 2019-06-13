” الخثلان ” يتحدث عن حكم الختان عند الذكور والإناث

كتب امير فتحي في الخميس 13 يونيو 2019 11:08 صباحاً - في إحدى حلقات برنامج ” يستفتونك ” الذي يعرض على قناة الرسالة أجاب الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور ” سعد الخثلان ” على سؤال عن حكم الختان بالنسبة للذكور والإناث .

قائلا عن ختان الذكور إنه سنة ويجب عند البلوغ لأن عدم القيام بالختان ينتج عنه نجاسة في الطرف الذكري ولا تصح الصلاة مع وجودها .

أما عن ختان الإناث فأشار إلى أن بعض أهل العلم استحب ختان الإناث وإنه يعتبر من الأمور المباحة .. ولكن الأحاديث النبوية كلها الواردة في هذا الأمر ضعيفة .