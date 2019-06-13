شيلبا شيتي تتباهى بالبكيني على غلاف Femina India

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

منذ أن ظهرت إلى جانب النجم الكبير شاروخان لأول مرة في فيلم Baazigar، استطاعت ديفا بوليوود شيلبا شيتي أن تفوز بقلوبنا مرارًا وتكرارًا، وعلى مر السنين، أسست شيتي نفسها كرائدة أزياء وصاحبة لياقة بدنية ورائدة أعمال. شيلبا، هي بلا شك واحدة من أفضل الممثلات اللاتي ظهرن في صناعة السينما، حظيت مؤخرًا بالظهور على غلاف مجلة أزياء في بيكيني مثالي، جعل الكثير من معجبيها يسيل لعابه على جمالها، حيث تعتبر السيقان الطويلة واللياقة البدنية واحدة من أسرار الجمال وأحدث صفحة لغلاف مجلة Femina India هي الدليل.

شوهدت الممثلة البالغة من العمر 44 وقد تصدرت غلاف مجلة Femina India لهذا الأسبوع مرتدية مايوه بكيني باللون البيج دون أكمام وتنورة ملونة مع شق يصل حتى الفخذ، وزينت ملابسها بقلادة وأحمر شفاه.

شاركت شيلبا صفحة الغلاف على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأعربت عن مدى سعادتها بجلسة التصوير تلك، وقد علقت على الصور قائلة: ” عمل الفريق بأكمله بجد تحت أشعة الشمس وفي الحرارة الحارقة”، كما شكرت الفريق لإقناعها بالظهور على صفحة الغلاف.

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وحول نشاطها الفني، كانت شيلبا قد ابتعدت عن الشاشات الكبيرة لفترة من الوقت، وكانت آخر رحلة فنية في بوليوود لها عام 2014 مع فيلم Dishkiyaoon.

لكن رغم الابتعاد عن التمثيل، انشغلت شيتي بالظهور على الشاشة الصغيرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج الواقع للرقص “سوبر دانسر” مع المخرج أنوراغ باسو ومصمم الرقصات جيتا كابور.

شيلبا متزوجة من رجل الأعمال راج كوندرا، هي أيضًا أم لابنها البالغ من العمر 7 سنوات، فيان راج كوندرا، وغالبًا ما تشارك شيلبا، وهي مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو رائعة.