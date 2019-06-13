داليا مبارك تشرق بالأبيض في جلسة تصوير ملكية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة السعودية داليا مبارك لجلسة تصوير جديدة، اشرقت فيها بالأبيض ضمن طلّة وصفها فيها محبيها بالأميرة.
داليا ظهرت في صور من الجلسة مرتدية فستان أبيض منفوش، مسدلة شعرها الأسود على كتفيها، كما توهجت بماكياج قوي، فبدت في «طلّة» ساحرة، تنافس عليها الفانز بتعليقاتهم على التغزل بها والتعبير عن اعجابهم بأناقتها.
يُذكر أن داليا مبارك كانت قد احتفلت بطرح أغنية جديدة منذ أيام بعنوان «ترا حقي» من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر وتوزيع هشام السكران، حيث حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة منذ الساعات الأولى لطرحها.
من ناحية أخرى، احيت داليا مبارك حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان «فورها» بمركز جدة، اشعلت فيه حماس الحضور بباقة من أجمل الأغاني.
على الجانب الشخصي، داليا مبارك متزوجة من رجل الأعمال الأمريكي «الهيم» الذي احتفلت بزفافها عليه فبراير 2018، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى 17 نوفمبر الماضي.
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