رضوى الشربيني في لقطة جديدة مع ابنتيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها في صورة جديدة لها مع ابنتيها.

رضوى نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة : «الحب كله»، وظهرت في الصورة مع ابنتيها تمارا وتيا.

المذيعة الشابة تلقت عدد من تعليقات الجمهور على الصورة، حيث لاحظ الفانز الشبه الكبير بينها وبين ابنتيها، وتغزلوا في جمالهما.

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رضوى الشربيني حققت مؤخرا حلمها بعد أن أطلقت خط أزياء خاص بها، وشاركت جمهورها الخبرت وطلبت منها أن يهنئوها.

ورضوى الشربيني مذيعة مصرية، قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري.

بالإضافة إلى عمل رضوى في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

وازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي “هي وبس”، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة، يشيد بها البعض ويراها نموذجا “للمرأة المتحررة القوية” ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من “حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع».