عابد فهد ممنوع من الظهور الإعلامي

متابعة بتجـــــــرد: لم يكد يمرّ يوم على انتشار خبر منع ظهور الممثلة أمل عرفة في الاعلام الرسمي السوري، حتى بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عن صدور قرار مشابه بحقّ زميلها الممثل عابد فهد وذلك بسبب دوره الأخير في مسلسله الرمضاني الذي اعتبر أنّه ينتقد النظام السوري من خلاله.

وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي يؤكّد الامر، إلّا أنّ معلومات خاصة أشارت إلى أنّ وزارة الاعلام لا تصدر قراراً رسمياً علنياً بل يكون قرارها عادةً ضمنياً.

ومن جهتها، ردّت الاعلامية زينة يازجي على استفسار أحد المتابعين عن صحّة الخبر عبر حسابها في “توتير”، قائلة: “‏التعليق عند وزارة الإعلام السورية، فهي الأدرى إذا كان صحيحاً أو لا… وبعدها لكلّ حادث حديث”. وتابعت: “أكيد كلنا ضدّ الخبر إذا تم تأكيدو”.