محمد هنيدي يكشف عن الإعلان الأول لفيلم “كينج سايز”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”؛ البرومو الأول لفيلمه الجديد، “كينج سايز”، الذي يجسد فيه شخصية “عقلة الإصبع”.

وعلق “هنيدي” على الإعلان، قائلا: “توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم (كينج سايز).. عن عقلة الأصبع يلا قولولي رأيكم”.

وبدأ النجم محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد، الذي سينافس في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث صور يوما واحدا فقط من أحداث العمل، ويجسد فيه نجم الكوميديا شخصية “عقلة الإصبع”، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر، ومن المقرر الكشف عن أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة.

وتألق “هنيدي” على خشبة المسرح، بعد غياب لأكثر من 15 عامًا، حيث شهدت مسرحيته “3 أيام في الساحل” إقبالاً جماهيريًا على مسرح “كايرو شو”، خلال عيد الفطر.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي بجانب النجم محمد هنيدي: “محمد محمود، أحمد فتحي، ندا موسى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، مها أبو عوف، محسن منصور، من تأليف حاتم حسين، إخراج مجدي الهواري”.