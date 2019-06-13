شارك به عدد من المشاهير.. صورة “صلاح والسمكة” تتحول إلى تحدٍ مثير!

متابعة بتجــــــــــــرد: حظيت صورة النجم المصري، محمد صلاح وهو يحمل سمكة طويلة، اصطادها خلال رحلته البحرية في الجونة بمصر، بتفاعل واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من المشاهير أو من محبيه ومتابعيه.

وتحولت صورة النجم المصري إلى تحدٍ، أطلق عليه “تحدي السمكة”، حيث دفع العديد من نجوم الفن والكرة، إلى الدخول على خط المنافسة، ونشر صور مشابهة.

ويعد الفنان المصري آسر ياسين، أبرز المنضمين للتحدي، حيث نشر صورة طريفة على “إنستقرام” وهو يحمل ابنه بالطريقة التي حمل بها صلاح، السمكة.

وطرح ياسين تصويتا، يطلب فيه رأي الجمهور، بشأن الصورة الأفضل، قائلا: صلاح أم آسر؟.

كما شارك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عمرو زكي في التحدي، ونشر صورة مشابهة مع أحد أنواع الأسماك، معلقا عليها بالقول: “البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي”، في إشارة إلى صلاح.

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وانضم أيضًا إلى التحدي مهاجم الزمالك عمر السعيد، الذي استغل توقف الدوري المصري، وذهب في رحلة صيد، ليلتقط صورة مع سمكتين صغيرتين جدا، في رد طريف على سمكة صلاح، الضخمة.

وتداول عدد من الجمهور صورة للنجم المصري السابق أحمد حسام “ميدو”، وهو يحمل سمكة اصطادها في رحلة بحرية، وبدأت المقارنات بينها وبين صورة محمد صلاح.

في المقابل، وضع عشاق صلاح، بصمتهم على هذه الصورة، إذ أجرى كثيرون تعديلات عليها بواسطة برنامج “فوتوشوب”، فمنهم من حذف السمكة، ووضع مكانها صورة اللاعب الإسباني سيرجيو راموس.

ومنهم من استبدل بالصورة أخرى لصندوق مطبوع عليه كلمة “أخلاق”، وهي الكلمة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أشهر، وتفيد بـ”أخلاق صلاح الحميدة”، ومنهم من وضع صورة لأطفال مكان السمكة.