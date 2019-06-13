“إنستجرام” يصيب سيلينا غوميز بالاكتئاب – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت المطربة الأمريكية “سيلينا غوميز”، في لقاء مع برنامج “The Tonight Show”، أن حسابها على تطبيق “إنستجرام”، الذي يتابعها من خلاله نحو 150 مليون شخص، يصيبها بالاكتئاب.

وقالت “سيلينا”، أثناء حوارها مع الإعلامي “جيمي فالون”، إنها تفتح حسابها على هاتف شخص آخر، وحينما تود مشاركة شيء ما مع الجمهور تفعل ذلك، لكنها لم تعد تحتمل، التعامل مع كل هذه التعليقات والكلمات التي تكتب لها على مدار اليوم.

وأعلنت نجمة البوب الأمريكية، الانتهاء من الألبوم الموسيقي الجديد، الذي سينطلق قريبا، بعد أربع سنوات من التحضيرات، وفي عدد من الصور التي تداولتها المواقع الإلكترونية، بدت “غوميز” جميلة في ثوب أزرق طويل بأكمام قصيرة، وهو آخر ظهور لها فيما كانت تتجه إلى الاستديو بمدينة نيويورك.

وقالت “سيلينا” عن ألبومها الجديد: “أنجزت فعلا ألبوما جديدا، بعد حوالي أربع سنوات انتهيت من الألبوم الأخير (Revival)”.

وأضافت: “عليّ أن أنفذ بعض التعديلات فقط، ليخرج العمل أخيرا، بعد أن استغرق مني أربع سنوات، حتى أشعر بأن ذلك هو الوقت المناسب”.

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وفي وقت سابق، فجرت المطربة الأمريكية الشابة مفاجأة من العيار الثقيل، بزواجها من “بيل موراي”، الممثل والكاتب الأمريكي، الذي يكبرها بـ42 عاما، حيث كتبت الخبر الذي سبب صدمة كبيرة لكل جمهورها، تعليقا على مجموعة من الصور لها بفستان أبيض على السجادة الحمراء، في مهرجان “كان” السينمائي بنسخته الـ72.

وبعد أول ظهور لها برفقة شريكها، البالغ من العمر 68 عاما، بمدينة “كان” الفرنسية، كتبت على صفحتها: “للمرة الأولى في مهرجان كان.. يشرفني كثيرا أن أكون جزءًا من هذا الفيلم، مع جيم وكل الممثلين.. بالمناسبة أنا وبيل موراي تزوجنا”.

وحتى الآن لا يعرف مدى مصداقية هذه الكلمات، خاصة أنها لم تتحدث ثانية عن الأمر ولم تظهر برفقة “موراي” مجددا.