بالأرقام.. قائمة النجوم الأكثر شعبية على “إنستجرام”

متابعة بتجــــــــــرد: أصدرت المنصة الإلكترونية “Hype Auditor”، قائمة بالمشاهير الذين يتمتعون بأكبر شعبية على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وأشارت الإحصائيات الحديثة إلى أكثر 4 شخصيات شهيرة، تتمتع بشعبية واسعة، حيث جاءت الممثلة والمغنية الأمريكية “سيلينا غوميز” في المرتبة الأولى، بأكبر عدد من الإعجابات على صورها المنشورة، وعددها 4.6 مليون إعجاب.

ووفقا للقائمة، فإن 14% من معجبيها على الموقع الخاص بنشر الصور والفيديوهات القصيرة، من سكان الهند.

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ووفقا للأرقام احتل اسم نسائي آخر المرتبة الثانية بالقائمة، حيث حصدت “كايلي جينر” التي تصنف كأصغر مليارديرة شابة في العام، 137 مليون متابع، كما أنها صنفت كثاني شخصية شهيرة بعدد الإعجابات الذي بلغ عددها 3.6 مليون إعجاب.

أما بالمرتبة الثالثة، فجاء فيها لاعب كرة القدم الشهير، كريستيانو رونالدو، الذي وصل عدد الإعجابات على صوره في “إنستقرام” إلى 2.8 مليون إعجاب.

وكانت المرتبة الرابعة أيضا من نصيب لاعب كرة قدم آخر، حيث احتلها لاعب الكرة الشهير، ليونيل ميسي بـ2.4 مليون إعجاب، لتعود الهيمنة الأنثوية على القائمة بالمرتبة الخامسة، التي كانت من نصيب المطربة العالمية بيونسيه بـ2.3 مليون إعجاب.