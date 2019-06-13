راغب علامة ينطلق غدّا بجولته الاميركيّة، وهذه محطته الأولى

يتحضّر السوبرستار راغب علامة للقاء الجالية العربية بجولة فنية ضخمة في أميركيّة يحيي فيها مجموعة من الحفلات المتتالية، حيث تبدأ أولى محطّاته الغنائيّة غداً الجمعة الواقع في 14 حزيران في ديترويت، ثم يلتقي جمهوره في بوسطن في 15 منه، ثم الباهاماس في16 منه، ثم سان خوسيه في 21 منه، ثم لاس فيغاس في 22 منه، ثم اشنطن في 28 يونيو، ليختتم السلسلة بحفلة في نيوجرسي في 29 حزيران الجاري.

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وكان السوبرستار قد احيا حفلاً غنائياً ضخماً بمناسبة عيد الفطر السعيد في دبي في فندق المريديان، حيث قدّم “علامة” أجمل أغنياته وأشهرها وسط حضور جماهيري كبير. كما تم الاحتفال بعيد ميلاده على المسرح بحضور ولديه خالد ولؤي والذي صادف بتاريخ 7 حزيران.

نشير ان “علامة” كان قد أهدى جمهوره بمناسبة عيد ميلاده أغنيتين قديمتين له وهما “اللي باعنا” و “لو دارت الايام” ولكن بتوزيع جديد ضمن جلسة غنائية مع انغامي.