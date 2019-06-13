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Jun 13, 2019
يتحضّر السوبرستار راغب علامة للقاء الجالية العربية بجولة فنية ضخمة في أميركيّة يحيي فيها مجموعة من الحفلات المتتالية، حيث تبدأ أولى محطّاته الغنائيّة غداً الجمعة الواقع في 14 حزيران في ديترويت، ثم يلتقي جمهوره في بوسطن في 15 منه، ثم الباهاماس في16 منه، ثم سان خوسيه في 21 منه، ثم لاس فيغاس في 22 منه، ثم اشنطن في 28 يونيو، ليختتم السلسلة بحفلة في نيوجرسي في 29 حزيران الجاري.
وكان السوبرستار قد احيا حفلاً غنائياً ضخماً بمناسبة عيد الفطر السعيد في دبي في فندق المريديان، حيث قدّم “علامة” أجمل أغنياته وأشهرها وسط حضور جماهيري كبير. كما تم الاحتفال بعيد ميلاده على المسرح بحضور ولديه خالد ولؤي والذي صادف بتاريخ 7 حزيران.
نشير ان “علامة” كان قد أهدى جمهوره بمناسبة عيد ميلاده أغنيتين قديمتين له وهما “اللي باعنا” و “لو دارت الايام” ولكن بتوزيع جديد ضمن جلسة غنائية مع انغامي.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة ينطلق غدّا بجولته الاميركيّة، وهذه محطته الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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