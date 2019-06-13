خاص- “الشقف” مسرحية تجسّد الواقع الأليم ضمن مهرجان “ربيع بيروت الدولي”

ضمن فعاليات “مهرجان ربيع بيروت الدولي” الذي تنظمه مؤسسة سمير قصير، في الذكرى السنويّة لاغتياله، عُرضت في مسرح دوار الشمس في الطيونة مسرحية بعنوان “الشقف”، التي تحمل توقيع التونسية سيرين قنون واللبناني مجدي بومطر.

موقع “الخليج 365” كان أول الحاضرين في قاعة المسرح الذي امتلأت ادراجه بالحضور اللبناني والعربي والاجنبي، من سياسيين ودبلوماسيين وفنيين وممثلين واهل الصحافة والاعلام، كما كان لافتًا حضور بعثة فرنسيّة كبيرة على رأسها سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه وعدد من الدبلوماسيين، من لبنان وسوريا وتونس وغيرها.

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المسرحية عرضت واقعنا الأليم، خصوصًا الحروب التي مرّ ويمرّ بها العالم العربي بشكل عام، والظروف التي تجبر المواطن للجوء الى الهجرة “غير الشرعيّة” عبر البحر، ونتائجها المأساويّة والتي باتت معلومة ومعروفة.

المسرحية تألفت من ثمانية ابطال، كلّ من بلد معين من لبنان وسوريا وتونس وغيرها من البلدان العربية والافريقية، التي فرّقتها السياسة والجغرافية والاحزاب والطوائف، فجمعها قارب صغير، حمل حكايا وقصصا مختلفة لكلّ شخص، وعرض الظروف الصعبة التي جعلته يلجأ للهروب من بلده الى ايطاليا عبر البحر، لينتهي به المطاف كحال كل الذين سافروا بهذه الطريقة، الموت المحتّم.

يذكر ان مسرحية “الشقف” تعدّ واحدة من المسرحيات المهمة التي سبق ان شاركت في مهرجان أوال المسرحي الدولي عام 2018 ، كما عُرضت في مهرجانات دولية عدة.