محمد قمّاح: هذا سبب ابتعادي عن الساحة الفنية.. وأنا أنتج لنفسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري محمد قماح: إن السبب الرئيس في اختفائه عن ساحة الغناء خلال الفترة الأخيرة هو انشغاله بالدراسة، موضحًا أنه ليس متعاقدًا مع أي شركة إنتاج ولكنه يقوم بإنتاج أغانيه بنفسه من خلال شركة إنتاجه.

وأضاف في لقاء خاص مع "فوشيا" أنه يقوم كل فترة بطرح بعض الأغاني السينغل، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج ألبوم كامل أصبح مكلفًا جدًا، ومن الصعب في هذا الوقت تحقيق أرباح من الألبوم.

كما كشف الفنان المصري محمد قماح في فيديو "فوشيا" حقيقة مشاركته في بعض الأعمال الدرامية والسينمائية.

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يذكر أن الفنان محمد قماح هو أحد نجوم برنامج المسابقات "ستار أكاديمي"، وقدم العديد من الأغاني التي نالت إعجاب جمهوره.

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