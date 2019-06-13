مصطفى قمر يطرح ألبومه الغنائى الجديد أغسطس المقبل

انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، حيث يعمل هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة والمكساج من خلال تواجده فى أحد الاستوديوهات، تمهيدا لطرحه فى شهر أغسطس المقبل، ولم يستقرعلى الاسم النهائى له حتى الآن .

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمروعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة.

وبخلاف الألبوم يقرأ قمر عددا من السيناريوهات السينمائية، حيث من المفترض أن يستقر على أحدها ويبدأ فى تصويرها خلال الفترة المقبلة، حيث كان آخر أعماله فيلم "فين قلبى" والذى أعاده للمنافسة فى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات؛ وضم الفيلم عددًا من الفنانين، منهم شيرى عادل وإدوارد وإيمان السيد، وظهر مصطفى قمر فى شخصية شاب متزوج من فتاة تتعرض للمرض، ويقع فى حب أخرى.

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